В Марий Эл “Лада” столкнулась с иномаркой, а после оказалась в кювете, пострадал водитель

6 Апр 2020 2020-04-06T10:24:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 5 апреля, в 16.30 на 10 километре автодороги “Йошкар-Ола - Уржум” столкнулись Lada Largus и Hyundai Solaris. По предварительным данным, 57-летний водитель отечественного авто при развороте не убедился в безопасности маневра, что и стало причиной аварии.

От удара “Лада” оказалась в кювете. Пострадал ее водитель, сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU