В Марий Эл “Лада” столкнулась с иномаркой, а после оказалась в кювете, пострадал водитель
Авария произошла на 10 километре автодороги "Йошкар-Ола - Уржум"
Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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В воскресенье, 5 апреля, в 16.30 на 10 километре автодороги “Йошкар-Ола - Уржум” столкнулись Lada Largus и Hyundai Solaris. По предварительным данным, 57-летний водитель отечественного авто при развороте не убедился в безопасности маневра, что и стало причиной аварии.
От удара “Лада” оказалась в кювете. Пострадал ее водитель, сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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