2020-04-06T10:24:36+03:00
Происшествия

В Марий Эл “Лада” столкнулась с иномаркой, а после оказалась в кювете, пострадал водитель

Авария произошла на 10 километре автодороги "Йошкар-Ола - Уржум"
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД Марий ЭлФото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
Изменить размер текста:

В воскресенье, 5 апреля, в 16.30 на 10 километре автодороги “Йошкар-Ола - Уржум” столкнулись Lada Largus и Hyundai Solaris. По предварительным данным, 57-летний водитель отечественного авто при развороте не убедился в безопасности маневра, что и стало причиной аварии.

От удара “Лада” оказалась в кювете. Пострадал ее водитель, сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дистанционное обучение в Казани: у 7 тысяч учеников дома нет компьютера
В Татарстане расширили круг лиц, которые могут наказывать нарушителей режима самоизоляции
В Казани задержали подозреваемого в грабеже 80-летней пенсионерки
ВТБ сообщает о работе 500 своих офисов в апреле
"Не так дорого заказать домой гантели": Слуцкий посоветовал россиянам, как можно поддерживать форму в домашних условиях
В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двух ее детей
В Ульяновской области выявлен новый случай заражения коронавирусом
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Медикам Казани передали более 5,6 тысяч бесплатных проездных
В Марий Эл “Лада” столкнулась с иномаркой, а после оказалась в кювете, пострадал водитель
Администрация Чувашии закупает сувенирные часы на подарки
В Казани иномарка влетела в припаркованную фуру МАН пострадали женщина и 11-летний ребенок
В Набережных Челнах госавтоинспекторы помогли водителю с диабетом
В Казани продолжается строительство Большого Казанского кольца
В Ульяновске увековечат память народной актрисы России Клары Шадько
В Татарстане ожидается сильный ветер и метель
В Ульяновске выявили 14 торговых объектов, которые работали, несмотря на режим самоизоляции
С 6 апреля в Йошкар-Оле изменится расписание троллейбусов
В Ульяновской области нашли тело пропавшего Марата Бакеева
В Казани демонтировали оторвавшийся громоотвод, который мог упасть на людей
Под Казанью закрыли гостиницу, которая работала, несмотря на коронавирус
В Татарстане упростили регистрацию для получения СМС-пропуска
На ночном пожаре в Татарстане спасен 31 человек
В Набережных Челнах автоинспекторы устроили погоню за “Ладой”, которая проигнорировала требование об остановке
В Татарстане на пожаре погиб 60-летний мужчина
"Ак Барс" не будет продлевать контракт с Олегом Ли