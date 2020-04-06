2020-04-06T10:03:05+03:00
Общество

Администрация Чувашии закупает сувенирные часы на подарки

На приобретение имиджевой продукции выделено почти 780 тысяч рублей
Лика ИСАЕВА
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Республика празднует свой юбилейРеспублика празднует свой юбилейФото: Из материалов пресс-службы
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К празднованию 100-летия Чувашской автономии администрация республики объявила аукцион для приобретения наручных часов, которыми будут одарять заслуженных граждан. Всего планируется закупить 150 мужских и 150 женских часов.

Вот такие часы будут вручать награжденным Фото: Из материалов пресс-службы

Вот такие часы будут вручать награжденнымФото: Из материалов пресс-службы

По условиям лота хронографы должны быть классической формы с символикой в центральной части циферблата. На рисунке должно быть изображение логотипа 100-летия образования Чувашской автономной области. На задней крышке - гравировка «От главы Чувашской Республики».

Технические условия - корпус изготовлен из часовой латуни. Покрытие — напыление под золото, диаметр корпуса часов 38 мм и 28 мм для женского варианта. Ремень кожаный коричневого цвета с фактурой под «крокодил». Часы упакованы в подарочную упаковку в форме куба из дизайнерского картона синего цвета или бордового для женского варианта.

Упаковка часов Фото: Из материалов пресс-службы

Упаковка часовФото: Из материалов пресс-службы

Цена закупки - 779 100 рублей, это по 2 597 рублей за одни часы. Компания-победитель должна будет поставить всю партию в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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