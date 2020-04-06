В Набережных Челнах госавтоинспекторы помогли водителю с диабетом
В воскресенье, 5 апреля, во время патрулирования магистралей автограда инспекторы ДПС УГИБДД МВД Татарстана - старший лейтенант полиции Дмитрий Шабалин и сержант полиции Динар Мухаметзянов увидели на обочине иномарку "Шевроле". Было очевидно, что с водителю нездоровится. Когда офицеры обратились к нему, тот пояснил, что у него начался приступ диабета.
Пока один из госавтоинспекторв вызывал медиков, второй оказывал помощь водителю. Мужчина на глазах становилось хуже, и тогда по рекомендации врачей ему дали обильное питье. Это помогло стабилизировать состояние водителя до приезда медиков, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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