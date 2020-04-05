2020-04-05T19:08:28+03:00
Звезды

В Ульяновске увековечат память народной актрисы России Клары Шадько

Ее именем назовут театральную площадь перед зданием областного драмтеатра
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
Изменить размер текста:

Стало известно, что в Ульяновске увековечат память актрисы областного драматического театра, народной артистки России Клары Шадько. Ее именем назовут театральную площадь, проект благоустройства которой уже разработан. Соответствующее решение принял губернатор области Сергей Морозов.

- На площади будет установлен памятник Кларине Шадько, а на доме, где жила актриса появится барельефная доска. Кроме того, планируется присвоить имя Кларины Ивановны Шадько одному из государственных учреждений культуры, - сообщила на своей соцстранице министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ульяновске увековечат память народной актрисы России Клары Шадько
В Татарстане ожидается сильный ветер и метель
В Ульяновске выявили 14 торговых объектов, которые работали, несмотря на режим самоизоляции
С 6 апреля в Йошкар-Оле изменится расписание троллейбусов
В Ульяновской области нашли тело пропавшего Марата Бакеева
В Казани демонтировали оторвавшийся громоотвод, который мог упасть на людей
Под Казанью закрыли гостиницу, которая работала, несмотря на коронавирус
В Татарстане упростили регистрацию для получения СМС-пропуска
На ночном пожаре в Татарстане спасен 31 человек
В Набережных Челнах автоинспекторы устроили погоню за “Ладой”, которая проигнорировала требование об остановке
В Татарстане на пожаре погиб 60-летний мужчина
"Ак Барс" не будет продлевать контракт с Олегом Ли