В Ульяновске увековечат память народной актрисы России Клары Шадько
Стало известно, что в Ульяновске увековечат память актрисы областного драматического театра, народной артистки России Клары Шадько. Ее именем назовут театральную площадь, проект благоустройства которой уже разработан. Соответствующее решение принял губернатор области Сергей Морозов.
- На площади будет установлен памятник Кларине Шадько, а на доме, где жила актриса появится барельефная доска. Кроме того, планируется присвоить имя Кларины Ивановны Шадько одному из государственных учреждений культуры, - сообщила на своей соцстранице министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.
ИСТОЧНИК KP.RU