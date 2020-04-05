В Ульяновске увековечат память народной актрисы России Клары Шадько

5 Апр 2020 2020-04-05T19:08:28+03:00

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Стало известно, что в Ульяновске увековечат память актрисы областного драматического театра, народной артистки России Клары Шадько. Ее именем назовут театральную площадь, проект благоустройства которой уже разработан. Соответствующее решение принял губернатор области Сергей Морозов.

- На площади будет установлен памятник Кларине Шадько, а на доме, где жила актриса появится барельефная доска. Кроме того, планируется присвоить имя Кларины Ивановны Шадько одному из государственных учреждений культуры, - сообщила на своей соцстранице министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.

ИСТОЧНИК KP.RU