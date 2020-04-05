В Татарстане ожидается сильный ветер и метель

5 Апр 2020 2020-04-05T18:02:36+03:00

Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до 0, днем - от +2 до +7

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В понедельник, 6 апреля, в Татарстане ожидается сильный ветер порывами до 18 м/с. Утром и днем в отдельных районах возможен мокрый снег и кратковременная метель. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Вместе с тем, температура воздуха ночью в республике будет колебаться от -4 до 0, а днем - от +2 до +7.

Ночью во вторник, 7 числа, в Татарстане также ожидается снег и до -7 градусов, а днем - мокрый снег и дождь. Ветер останется таким же сильным. Ночью и утром на дорогах возможно образование гололедицы.

ИСТОЧНИК KP.RU