В Ульяновской области нашли тело пропавшего Марата Бакеева

5 Апр 2020 2020-04-05T15:11:22+03:00

О местонахождении мужчины не было ничего известно с 29 марта

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В Ульяновской области завершились поиски 32-летнего Марата Бакеева из села Крестниково в Цильнинском районе. Мужчина, который перестал выходить на связь с близкими 29 марта, погиб. Об этом сообщили члены поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”. Подробности произошедшего уточняются.

В соседнем Татарстане до сих пор ищут 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.

ИСТОЧНИК KP.RU