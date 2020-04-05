2020-04-05T10:36:07+03:00
Общество

В Набережных Челнах автоинспекторы устроили погоню за “Ладой”, которая проигнорировала требование об остановке

За рулем отечественного автомобиля оказался 27-летний мужчина
Алина ГАБДУЛИНА
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Нарушитель был замечен на перекрестке проспекта Мира и улицы Королева.Нарушитель был замечен на перекрестке проспекта Мира и улицы Королева.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утро субботы, 4 апреля, началось для автоинспекторов Набережных Челнов с погони. На перекрестке проспекта Мира и улицы Королева автомобиль Лада Прирора проигнорировал требование об остановке. Задержал легковушку полицейским удалось у дома №95 на проспекте Московский. Нарушителем оказался 27-летний местный житель. Проходить тест на алкоголь он отказался.

- В отношении задержанного были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования», ст. 12.6 КоАП РФ «Управление транспортным средством, будучи непристегнутым ремнем безопасности», ст. 12.25 ч.2 КоАП РФ «Невыполнение требования об остановке транспортного средства», ст. 12.12 ч.1 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора», 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества пешеходу». За нарушение режима по ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ водитель доставлен в полицию, - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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