В Татарстане на пожаре погиб 60-летний мужчина
В субботу, 4 апреля, загорелся частный дом на улице Мира в селе Малая Бугульма. Сообщение об этом поступило пожарным в 15.10. Когда они прибыли по адресу, одноэтажное бревенчатое строение горело по всей площади.
В ходе тушения спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины. В результате пожаре ожоги кистей получил 35-летний мужчина, но от госпитализации он отказался.
- Ликвидация открытого горения – 15.40. Предварительная площадь пожара 60 квадратных метров. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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