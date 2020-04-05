2020-04-05T09:58:43+03:00
Происшествия

В Татарстане на пожаре погиб 60-летний мужчина

Трагедия произошла на улице Мира в селе Малая Бугульма
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
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В субботу, 4 апреля, загорелся частный дом на улице Мира в селе Малая Бугульма. Сообщение об этом поступило пожарным в 15.10. Когда они прибыли по адресу, одноэтажное бревенчатое строение горело по всей площади.

В ходе тушения спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины. В результате пожаре ожоги кистей получил 35-летний мужчина, но от госпитализации он отказался.

- Ликвидация открытого горения – 15.40. Предварительная площадь пожара 60 квадратных метров. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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