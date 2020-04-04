В Татарстане увеличивают производство антисептиков

4 Апр 2020 2020-04-04T16:22:17+03:00

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Татарстанские предприятия увеличивают объёмы производства средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ сообщил министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

Он сообщил, что в республике ведется ежедневный мониторинг контроля цен на основные социально значимые товары и обеспечения достаточного уровня их запасов в организациях торговли. В целом за неделю резких изменений цен не отмечено. В случае возникновения подобных случаев проводится детальный анализ и при необходимости к работе подключаются контрольно-надзорные органы.

Министр добавил, что Минцифрой РТ проводится технический аудит платформы zakazan.com для возможности её использования как республиканского агрегатора службы доставки продуктов питания и других товаров первой необходимости для населения Татарстана.

Глава Минэкономики РТ сообщил, что в республике организована работа 19 швейных производств по выпуску защитных масок. Кроме того, на сегодняшний день законтрактовано 7 предприятий на покупку 13 линий для производства масок.

Министр отметил, что на сегодняшний день предприятие «Аромат» увеличило выпуск гигиенических гелей до 2,6 миллионов штук. Завод системно расширяет производственные линии, что позволит увеличить количество выпускаемых санитайзеров до 5 миллинов штук уже к концу апреля. Кроме того, прорабатывается вопрос выпуска дезинфицирующих средств для обработки поверхностей, оборудования и кожных антисептиков рядом других предприятий республики.

ИСТОЧНИК KP.RU