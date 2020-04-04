2020-04-04T13:10:23+03:00
Спорт

"Он начал капризничать": Генменеджер "Ак Барса" объяснил почему обменяли форварда Ткачева

По словам Рафика Якубова, игрок не смог прийти в норму после полученной травмы
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Одним из самых громких трансферов по ходу минувшего сезона КХЛ стал переход форварда Владимира Ткачева из "Ак Барса" в "Локомотив". После окончания чемпионата генменеджер казанского клуба Рафик Якубов рассказал о причинах трансфера игрока.

- Парень получил довольно серьёзную травму в Магнитогорске, сотрясение мозга. Он полтора месяца лечился, ему дали все возможности, лечение, восстановление. После выхода на лёд в первых играх он начал капризничать – мало игрового времени, нет большинства. С ним разговаривали и я, и главный тренер: «Вова, потерпи, ты после травмы потихонечку входишь в состав, набираешь ритм и форму». Но тут вышел агент, и человек просто сказал: «Я не хочу играть в команде, ищите мне обмен». Мы начали искать обмен и нашли. Им интересовались клубы Восточной конференции, но туда мы не могли его отдать. Единственный обмен, который устроил, случился», - сообщил Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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