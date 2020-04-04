2020-04-04T18:56:10+03:00
Спорт

"Ак Барс" не будет продлевать контракт с Олегом Ли

Форвард не смог зарекомендовать себя в казанском клубе
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Казанский "Ак Барс" начал формировать состав для выступления в новом сезоне КХЛ. Так, в клубе уже определили список игроков, с кем планируют продлить контракты, а с кем расстаться. Пока в клубе решили расстаться только с одним хоккеистом - форвардом Олегом Ли. Он перебрался в "Ак Барс" в минувшем сезоне из питерского СКА. По началу он часто попадал в состав, но постепенно выпал из основы. Сезон он завершал уже в выступающем в ВХЛ "Барсе".

– В данный момент пока идёт работа. Прежде, чем кого-то выгнать, как говорят, надо кого-то взять, правильно? На данный момент единственный такой человек – это, наверное, Олег Ли, с ним мы точно не будем продлевать контракт. Он становится неограниченно свободным агентом. По иностранцам мы ещё думаем, у нас есть варианты. Есть вопросы по некоторым игрокам, с которыми мы ведём переговоры. Где-то финансы играют роль, где-то – другие вопросы, нестыковки, так скажем. Думаю, неделя-две, и ясность уже настанет, - рассказал генменеджер "Ак Барса" Рафик Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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