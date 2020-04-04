Казанское "Динамо" сохранило в составе пять волейболисток

4 Апр 2020 2020-04-04T12:29:22+03:00

В клубе из столицы Татарстана намерены по максимуму сохранить чемпионский состав

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Как известно, из-за распространения коронавируса чемпионат России по волейболу завершили досрочно. Казанское "Динамо" признали чемпионом страны. В предстоящем сезоне казанцам предстоит защитить титул лучшей команды России и стартовать в Лиге Чемпионов. Естественно, что в клубе рассчитывают сохранить победный состав.

Так, "Динамо" уже перезаключило контракты с пятью волейболистками. Свои подписи под соглашением с казанским клубом поставили Евгения Старцева, Марина Марюхнич, Ольга Бирюкова, Анна Подкопаева и Ирина Королева.

ИСТОЧНИК KP.RU