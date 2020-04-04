2020-04-04T10:47:23+03:00
Спорт

"Всю команду сохранить все равно не получится": Кого из лидеров "Ак Барс" рассчитывает сохранить

В частности, ведутся активные переговоры с Джастином Азеведо
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Сезон в КХЛ официально приостановлен. Обладателя Кубка Гагарина решили не объявлять. Меж тем, казанский "Ак Барс" уже смотрит в будущее и формирует состав на предстоящий сезон. По словам генменеджера клуба Рафика Якубова, в клубе рассчитывают сохранить лидеров.

- Как только было объявлено о завершении сезона, задача была поставлена такая – сохранить костяк команды, который у нас был в этом сезоне. Нам предстоит начать всё заново с потолком зарплат в 900 млн рублей. Мы к этому готовимся, с прошлого сезона мы не просто так подпускали много молодёжи. Знали, что потери будут, потому что всю команду сохранить всё равно не получится. Переговоры ведутся в рабочем режиме, - сообщил Якубов.

Отдельно стоит сказать про легионеров. В частности, "Ак Барс" рассчитывает сохранить в составе канадца Джастина Азеведо, о получится ли это сделать - пока не ясно.

- С ним идут переговоры, они находятся где-то уже на стадии завершения, так скажем. Как оно будет дальше – пока я не могу сказать. Каждый день всё меняется. Тем более, до 30 апреля мы должны сделать ему предложение, он должен ответить, - рассказал Рафик Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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