2020-04-03T18:15:23+03:00
Экономика

ВТБ установил рекорд по притоку средств на брокерские счета в марте

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Март стал рекордным месяцем для брокерского бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции по всем показателям: число новых открытых брокерских счетов выросло в 1,5 раза от среднемесячного показателя, обороты – в 2,5 раза, объем пополнений – в три.

В марте клиенты ВТБ Капитал Инвестиции открыли более 90 тысяч брокерских счетов. Это в 1,5 раза больше, чем обычно за месяц. Приток средств на счета составил 135 млрд рублей, что почти в три раза превышает среднемесячные показатели предыдущих трех месяцев. Объем средств физических лиц на брокерских счетах ВТБ с учетом переоценки стоимости активов к концу марта вырос до 840 млрд рублей против 745 млрд рублей на начало месяца. Сильно увеличился процент новых фондированных счетов - в марте 33% из открытых за месяц счетов уже фондировано. Этот показатель средний по полугодию – примерно 25%.

В марте клиенты ВТБ совершили сделки на основной секции Московской биржи на общий объем более 700 млрд рублей. В среднем в месяц этот оборот в последние полгода составлял порядка 300 млрд. Пики по объемам сделок пришлись на 10 и 25 марта – 43 и 50 млрд за день по основной секции соответственно. По открытию счетов рекорды были зафиксированы 10 и 19 марта – тогда клиенты регистрировали по 6 тыс. новых счетов в день. Больше всего средств было заведено 10 марта –12,7 млрд рублей, также особенная активность отмечена 19 и 25 марта.

- В марте мы наблюдали осознанные, рассудительные действия клиентов по ребалансировке портфелей. При этом часть клиентов снижает риски, а часть, наоборот, использует новые уровни цен как привлекательный момент для инвестирования. В целом, большинство клиентов подошло к марту со сбалансированными портфелями – здесь помогло риск профилирование, а также в целом более высокая финансовая грамотность инвесторов, которые учли выгоды от диверсификации. Брокерские системы ВТБ работали штатно в условиях в разы увеличившейся нагрузки, гарантируя надежное и качественное обслуживание клиентам. Для нас это было, есть и будет абсолютным приоритетом, - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов.

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