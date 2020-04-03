Стал известен возраст пациентов с коронавирусом в Татарстане
В 6 случаях заболевание протекает без симптомов
Не все заболевшие приехали из заграницы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В последний раз в Татарстане было выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом. Итого в республике было подтверждено 25 диагнозов COVID-19.
Среди них 21 случай завозной. Остальные четыре человека заболели, после общения с зараженными. Чаще всего заболевание протекает бессимптомно, как это произошло уже в шести зарегистрированных в Татарстане случаях.
Интересен факт, что среди новых случаев отмечается "омоложение" пациентов - это люди от 20 до 46 лет. Никого из группы риска, тех кому за 65, в Татарстане с коронавирусом не зарегистрировано.
ИСТОЧНИК KP.RU