Стал известен возраст пациентов с коронавирусом в Татарстане

3 Апр 2020 2020-04-03T18:25:56+03:00

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В последний раз в Татарстане было выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом. Итого в республике было подтверждено 25 диагнозов COVID-19.

Среди них 21 случай завозной. Остальные четыре человека заболели, после общения с зараженными. Чаще всего заболевание протекает бессимптомно, как это произошло уже в шести зарегистрированных в Татарстане случаях.

Интересен факт, что среди новых случаев отмечается "омоложение" пациентов - это люди от 20 до 46 лет. Никого из группы риска, тех кому за 65, в Татарстане с коронавирусом не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU