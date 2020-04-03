В Татарстане продлили режим самоизоляции: срок действия СМС-пропусков так же могут продлить

3 Апр 2020 2020-04-03T17:28:52+03:00

Заверяется, что система СМС-пропусков в Татарстане прошла тестирование и зарекомендовала себя удовлетворительно. Фото: Александр ГЛУЗ

А все из-за пожилых людей, которые не успевают сделать нужные им дела за отведенное время

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Во время брифинга в Кабмине Татарстана, посвященного ситуации с коронавирусом, заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева сообщила, что действующая сейчас система СМС-пропусков на выход из дома прошла тестирование и зарекомендовала себя удовлетворительно.

Но тем не менее она нуждается в доработке. В частности, по словам Фазлеевой, решается вопрос о продлении действия СМС-пропуска с 1 до 2 часов.

Дело в том, что, получив это разрешение на выход из дома, пожилые граждане не успевают, например, дойти до банка, снять пенсию и вернуться обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU