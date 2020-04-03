В Татарстане за сутки задержали 356 нарушителей режима самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T17:20:33+03:00

Им грозят крупные штрафы – от 15 до 40 тысяч рублей

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В эту пятницу на брифинге в Кабмине Татарстана было объявлено, что только за 2 апреля в республике на улицах было задержано 356 нарушителей режима самоизоляции. Теперь всем им грозит довольно крупный штраф – от 15 до 40 тысяч рублей.

Так же за последние сутки на нарушении режима самоизоляции попались 42 человека, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с зараженными.

ИСТОЧНИК KP.RU