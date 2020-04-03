Во время режима самоизоляции в Татарстане полицейские задержали продавцов фальшивых справок

3 Апр 2020 2020-04-03T18:12:05+03:00

Только за 2 апреля полицейские Татарстана с поличным задержали трех продавцов таких поддельных документов. Фото: Иван ВИСЛОВ

За документ они просили от 1 до 2 тысяч рублей [видео]

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Как только в Татарстане ввели режим полной самоизоляции и сотрудники организаций, работающие беспрерывно, получили право свободно передвигаться, сразу нашлись желающие подзаработать на фоне коронавируса.

В интернете появились объявления о продаже справок, которые разрешают свободно передвигаться на улице.

При этом наибольшей популярностью, например, пользуются справки от фармацевтических компаний - их сотрудники продолжают работу, несмотря на режим самоизоляции.

Чтобы получить такой документ в обход закона дельцам нужно заплатить от 1 до 2 тысяч рублей.

В итоге только за 2 апреля полицейские Татарстана с поличным задержали трех продавцов таких поддельных документов. В отношении одного из них уже возбужденно уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/770746" frameborder="0"></iframe> В Татарстане полицейские задержали продавцов фальшивых справок.

ИСТОЧНИК KP.RU