Во время режима самоизоляции в Татарстане полицейские задержали продавцов фальшивых справок
Как только в Татарстане ввели режим полной самоизоляции и сотрудники организаций, работающие беспрерывно, получили право свободно передвигаться, сразу нашлись желающие подзаработать на фоне коронавируса.
В интернете появились объявления о продаже справок, которые разрешают свободно передвигаться на улице.
При этом наибольшей популярностью, например, пользуются справки от фармацевтических компаний - их сотрудники продолжают работу, несмотря на режим самоизоляции.
Чтобы получить такой документ в обход закона дельцам нужно заплатить от 1 до 2 тысяч рублей.
В итоге только за 2 апреля полицейские Татарстана с поличным задержали трех продавцов таких поддельных документов. В отношении одного из них уже возбужденно уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
В Татарстане полицейские задержали продавцов фальшивых справок.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»