2020-04-03T18:12:05+03:00
Происшествия

Во время режима самоизоляции в Татарстане полицейские задержали продавцов фальшивых справок

За документ они просили от 1 до 2 тысяч рублей [видео]
Лика ИСАЕВА
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Только за 2 апреля полицейские Татарстана с поличным задержали трех продавцов таких поддельных документов.Только за 2 апреля полицейские Татарстана с поличным задержали трех продавцов таких поддельных документов.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Как только в Татарстане ввели режим полной самоизоляции и сотрудники организаций, работающие беспрерывно, получили право свободно передвигаться, сразу нашлись желающие подзаработать на фоне коронавируса.

В интернете появились объявления о продаже справок, которые разрешают свободно передвигаться на улице.

При этом наибольшей популярностью, например, пользуются справки от фармацевтических компаний - их сотрудники продолжают работу, несмотря на режим самоизоляции.

Чтобы получить такой документ в обход закона дельцам нужно заплатить от 1 до 2 тысяч рублей.

В итоге только за 2 апреля полицейские Татарстана с поличным задержали трех продавцов таких поддельных документов. В отношении одного из них уже возбужденно уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

В Татарстане полицейские задержали продавцов фальшивых справок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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