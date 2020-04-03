Режим самоизоляции в Казани отменять не будут: в Татарстане еще не достигнут пик заболеваемости

3 Апр 2020 2020-04-03T17:06:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту пятницу, 3 апреля, на брифинге в Кабмине Татарстана руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина рассказала о ситуации с коронавирусом в регионе.

Так, по ее словам, пик заболеваемости в Татарстане еще не достигнут. Поэтому режим самоизоляции в Казани, да и в республике в целом, отменять рано. Ситуация с инфекцией непростая – постоянно выявляются все новые случаи корнавируса.

- Только за 2 апреля выявили 6 новых случаев заражения COVID-19. Среди них - люди в возрасте от 20 до 46 лет, - ответила на вопрос "Комсомолки" Марина Патяшина. - Под наблюдением остаются сейчас 6 829 татарстанцев, которые вернулись из зарубежа.

Всего в Татарстане, по ее словам, было подтверждено 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди них 21 - это "завозной" случай. Остальные четверо заразились во время контактов с зараженными.

ИСТОЧНИК KP.RU