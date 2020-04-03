2020-04-03T17:06:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Казани отменять не будут: в Татарстане еще не достигнут пик заболеваемости

О ситуации с коронавирусом в регионе рассказала руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В эту пятницу, 3 апреля, на брифинге в Кабмине Татарстана руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина рассказала о ситуации с коронавирусом в регионе.

Так, по ее словам, пик заболеваемости в Татарстане еще не достигнут. Поэтому режим самоизоляции в Казани, да и в республике в целом, отменять рано. Ситуация с инфекцией непростая – постоянно выявляются все новые случаи корнавируса.

- Только за 2 апреля выявили 6 новых случаев заражения COVID-19. Среди них - люди в возрасте от 20 до 46 лет, - ответила на вопрос "Комсомолки" Марина Патяшина. - Под наблюдением остаются сейчас 6 829 татарстанцев, которые вернулись из зарубежа.

Всего в Татарстане, по ее словам, было подтверждено 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди них 21 - это "завозной" случай. Остальные четверо заразились во время контактов с зараженными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани мужчина зарезал свою мать
Чебоксары заняли 1 место в ПФО по качеству городской среды в 2019 году
В Татарстане сняли на видео, как проводят санитарную обработку улиц от коронавируса
В Казани приставы приостановили деятельность камерного театра "Сдвиг"
Жителя Татарстана задержали за распространение порноролика с ребенком
Медики Марий Эл получат 26,2 миллиона рублей поощрения за борьбу с коронавирусом
Стал известен возраст пациентов с коронавирусом в Татарстане
ВТБ установил рекорд по притоку средств на брокерские счета в марте
Во время режима самоизоляции в Татарстане полицейские задержали продавцов фальшивых справок
В Татарстане продлили режим самоизоляции: срок действия СМС-пропусков так же могут продлить
В Татарстане за сутки задержали 356 нарушителей режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Казани отменять не будут: в Татарстане еще не достигнут пик заболеваемости
Казанский УНИКС запустил голосование на лучших игроков клуба
Рустам Минниханов из-за продленных нерабочих дней в Татарстане отменил плату за детсады
Медики Чувашии получат более 48 миллионов рублей поощрения за борьбу с коронавирусом
В Татарстане ветеранам МВД оказывают помощь их молодые коллеги
В Марий Эл прохожая нашла в поле автомобиль с телом водителя
"Это весомый вклад компании в борьбу с коронавирусом": 6 апреля татарстанский “КАМАЗ” возобновит производство
СМИ: "Рубин" сократит зарплаты игрокам и сотрудникам клуба на 50% из-за коронавируса
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
“Коронавирус - предупреждение”: в Татарстане Муфтий и Митрополит обратились к верующим в связи с пандемией
Первым замглавы Минцифры Татарстана назначили Илью Начвина
Из-за коронавируса в Татарстане падает рынок вторичного жилья
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
Татарстан получит 146,7 миллиона рублей на поощрения медиков занятых в борьбе с коронавирусом
СМИ обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову разрешить продавать газеты во время коронавируса