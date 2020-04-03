В Татарстане ветеранам МВД оказывают помощь их молодые коллеги

3 Апр 2020 2020-04-03T15:05:23+03:00

Во время мероприятия Фото: МВД по РТ

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Помогать своим бывшим коллегам, ветеранам МВД Татарстана, полицейские начали сразу, когда стало понятно, что распространению коронавирусной инфекции может помочь только ограничение контактов.

Многие из тех, кто уже уволился из правоохранительных органов, находится в том самом критическом возрасте 65+. Поскольку их дети и родственники, проживающие отдельно, оказались отрезанными от родителей - самоизоляция, то им на помощь пришли действующие сотрудники МВД Татарстана.

Передавали продукты питанияФото: МВД по РТ

Каждому ветерану передали пакет, в котором находились медицинские средства индивидуальной защиты - маски и антисептики, и набор продуктов - молоко, хлеб, крупы, масло, макароны.

Вместе с продуктами приносили и маски и антисептикиФото: МВД по РТ

Сотрудники МВД Татарстана приносили своим ветеранам посылки и оставляли их на пороге, соблюдая этим санитарно-эпидемиологические требования.

ИСТОЧНИК KP.RU