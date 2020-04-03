Казанский УНИКС запустил голосование на лучших игроков клуба
Казанский УНИКС запустил голосование на лучших игроков клуба по версии болельщиков. Так, среди защитников можно отдать голос за Павла Сергеева, Евгения Колесникова, Джамара Смита, Эррика Макколлума и Джордана Теодора.
Среди центровых соревнуются: Артём Клименко и Алекс Тайес, а среди форвардов Костас Каймакоглу, Валерий Лиходей, Андрей Кощеев, Реймар Морган, Дмитрий Узинский, Хаукур Палссон и Джамиль Уилсон.
Проходит голосование на официальной странице баскетбольного клуба в соцсети.
– Пишите комментариях, кто по вашему мнению заслуживает первого места, – говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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