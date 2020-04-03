3 Апр 2020 2020-04-03T17:00:35+03:00

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Казанский УНИКС запустил голосование на лучших игроков клуба по версии болельщиков. Так, среди защитников можно отдать голос за Павла Сергеева, Евгения Колесникова, Джамара Смита, Эррика Макколлума и Джордана Теодора.

Среди центровых соревнуются: Артём Клименко и Алекс Тайес, а среди форвардов Костас Каймакоглу, Валерий Лиходей, Андрей Кощеев, Реймар Морган, Дмитрий Узинский, Хаукур Палссон и Джамиль Уилсон.

Проходит голосование на официальной странице баскетбольного клуба в соцсети.

– Пишите комментариях, кто по вашему мнению заслуживает первого места, – говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU