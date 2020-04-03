3 Апр 2020 2020-04-03T19:38:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Чебоксары заняли 1 место в ПФО по качеству городской среды в 2019 году, набрав 210 баллов из 360 максимальных. Это лучший показатель среди столиц Приволжского федерального округа. Среди крупных российских городов, численностью от 250 тысяч до миллиона человек, столица Чувашии занимает 7 место.

Индекс качества городской среды формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериям качества городской среды. Казань, входящая в группу крупнейших городов с численностью населения от миллиона человек, набрала только 201 балл.

ИСТОЧНИК KP.RU