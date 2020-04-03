2020-04-03T13:37:53+03:00
Коронавирус Covid-19

“Коронавирус - предупреждение”: в Татарстане Муфтий и Митрополит обратились к верующим в связи с пандемией

Мусульмане и православные христиане будут молится с просьбой избавить мир от новой инфекции
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: духовное управление мусульман ТатарстанаФото: духовное управление мусульман Татарстана
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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан обратились к верующим в связи с пандемией коронавируса.

- Это жестокое испытание заставило человечество задуматься о вечных духовных и традиционных ценностях: семье, любви, доброте, сочувствии и ответственности. Десятки тысяч жертв эпидемии по всему миру и ежедневное увеличение их количества напомнили нам о бренности этого мира и о том, что каждому из нас предстоит встать перед Творцом и ответить за совершенные дела в земной жизни. Важно понимать, что временная земная жизнь – путь к вечной жизни, а все житейские испытания – подготовка к вечности. Насколько глубока, крепка и искренна наша вера, чтобы достойно пройти этот путь? Коронавирус – предупреждение. Мы должны задуматься о смысле своего бытия и начать менять себя, менять образ нашей жизни, - говорится в тексте обращения.

После они заметили, мусульмане и православные христиане обратятся ко Всевышнему с просьбой избавить мир от пандемии коронавируса. Так будет совершен крестных ход с иконой Казанской Божией Матери накануне праздника Похвалы Пресвятой Богородицы, чтобы та своей любовью сохранила жителей Татарстана от болезни.

- Мы должны понимать, что следование временным ограничительным мерам имеет одну главную цель – сохранение нашей жизни и жизни наших близких, а также предотвращения распространения смертельного заболевания. Мы не должны забывать и об оказании помощи тем, кто в ней нуждается: больным, престарелым и одиноким людям, - закончили свою обращение Муфтий и Митрополит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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