Первым замглавы Минцифры Татарстана назначили Илью Начвина

3 Апр 2020 2020-04-03T13:01:19+03:00

Ранее он работал в Госжилинспекции республики

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Первым заместителем министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана стал Илья Начвин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В новой должности Начвин будет курировать вопросы управления в сфере информационных технологий, в том числе: внедрение информационно-коммуникационных технологий в органах власти; развитие электронных государственных и муниципальных услуг; реализация проектов цифровой трансформации.

Отметим, что ранее Илья Начвин работал в Госжилинспекции республики. 15 января текущего года он назначен руководителем «Управления по обеспечению деятельности Государственной жилищной инспекции Татарстана».

- Булат Исмагилов, ранее занимавший пост первого заместителя министра цифрового развития РТ, продолжит свою деятельность в Центре Цифровой Трансформации, - отмечает пресс-служба Минцифры Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU