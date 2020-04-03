Первым замглавы Минцифры Татарстана назначили Илью Начвина
Первым заместителем министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана стал Илья Начвин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В новой должности Начвин будет курировать вопросы управления в сфере информационных технологий, в том числе: внедрение информационно-коммуникационных технологий в органах власти; развитие электронных государственных и муниципальных услуг; реализация проектов цифровой трансформации.
Отметим, что ранее Илья Начвин работал в Госжилинспекции республики. 15 января текущего года он назначен руководителем «Управления по обеспечению деятельности Государственной жилищной инспекции Татарстана».
- Булат Исмагилов, ранее занимавший пост первого заместителя министра цифрового развития РТ, продолжит свою деятельность в Центре Цифровой Трансформации, - отмечает пресс-служба Минцифры Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU