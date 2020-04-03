В аэропорту Казани у пассажира в кроссовках нашли наркотик

3 Апр 2020 2020-04-03T21:04:24+03:00

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Во время досмотра один из пассажиров самолета, вылетающего из столицы Татарстана, сотрудникам линейного отдела полиции на транспорте показался подозрительным. 28-летнего жителя Мамадышского района республики досмотрели более тщательно. Так, в одном из его кроссовок был обнаружен пакетик с веществом белого цвета.

Предварительный анализ показал, что мужчина пытался провезти с собой мефедрон.

По факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот запрещенных веществ".

ИСТОЧНИК KP.RU