В аэропорту Казани у пассажира в кроссовках нашли наркотик
Во время досмотра один из пассажиров самолета, вылетающего из столицы Татарстана, сотрудникам линейного отдела полиции на транспорте показался подозрительным. 28-летнего жителя Мамадышского района республики досмотрели более тщательно. Так, в одном из его кроссовок был обнаружен пакетик с веществом белого цвета.
Предварительный анализ показал, что мужчина пытался провезти с собой мефедрон.
По факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот запрещенных веществ".
ИСТОЧНИК KP.RU
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