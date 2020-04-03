СМИ: "Рубин" сократит зарплаты игрокам и сотрудникам клуба на 50% из-за коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T14:06:44+03:00

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Из-за угрозы распространения коронавируса в России уже отменили многие спортивные турниры. Так, досрочно завершили сезоны Континентальная хоккейная лига, баскетбольная Единая лига ВТБ и волейбольные чемпионаты страны. Футбольные турниры пока официально приостановлены до 31 мая. Игроки большинства клубов находятся по домам и тренируются индивидуально. При этом, в ряде команд уже решили пойти на понижение зарплат футболистам и тренерам на время вынужденной паузы.

Официально об этом объявил московский "Спартак". Его примеру, по данным портала Championat.com, намерены пойти "Уфа" и казанский "Рубин". В этих клубах намерены урезать зарплаты всем игрокам и сотрудникам на 50%.

Напомним, что после 22 туров "Рубин" набрал 23 очка и занимает 14 место в турнирной таблице, попадая в серию стыковых матчей за право остаться в элите российского футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU