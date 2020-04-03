Из-за коронавируса в Татарстане падает рынок вторичного жилья
В Татарстане встал рынок вторичного жилья. Вместе с этим снизился и общий объем продажи недвижимости. Причина этого - ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом - режим полной самоизоляции. Об этом сообщил президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев на антикризисном интенсиве «Перспективы рынка недвижимости в эпоху коронавируса».
Выяснилось, что в регионе около 90% агентств недвижимости и риелторских организаций сейчас не могут полноценно работать. Основной проблемой стало закрытие многофункциональных центров и, как следствие, невозможность для вторичного рынка недвижимости совершать сделки.
ИСТОЧНИК KP.RU