Медиков Ульяновской области поощрят за борьбу с коронавирусом на 59 миллионов рублей
Деньги выделены министерством здравоохранения России
Сейчас в регионе нет зараженных коронавирусом, но под наблюдением врачей остаются 400 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Медики Ульяновской области за борьбу с коронавирусом получат 59 миллионов рублей. Такие деньги выделены министерством здравоохранения России. Всего же ведомство направило в регионы 5,1 миллиардов рублей.
Сейчас в области нет зараженных коронавирусом. Накануне стало известно, что единственный инфицированный - 15-летний школьник из Димитровграда - выздоровел. Но под присмотром медиков в регионе находятся 400 человек. Кроме того, сейчас в местных стационарах проходят лечение 10 человек с ОРВИ, прибывших из заграницы.
ИСТОЧНИК KP.RU