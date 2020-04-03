Медики Чувашии получат более 48 миллионов рублей поощрения за борьбу с коронавирусом
Деньги выделены Министерством здравоохранения России
Сейчас в Чувашии лечение проходят два пациента с COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, что медики Чувашии получат 48,2 миллиона рублей поощрения за борьбу с коронавирусом. Деньги выделены Минздравом России. Всего же ведомство направит медицинским работникам регионов страны 5,1 миллиарда рублей.
Сейчас в Чувашии проходят лечение двое зараженных COVID-19 пациентов: мужчина, вернувшийся из Бразилии транзитом через Швейцарию, и женщина, которая не дождалась результатом теста на вирус в Москве и приехала в Чебоксары.
ИСТОЧНИК KP.RU