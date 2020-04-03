2020-04-03T12:43:23+03:00
Общество

СМИ обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову разрешить продавать газеты во время коронавируса

СМИ предлагают для лучшего информирования населения республики, включить печатные издания в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, как это сделали другие регионы России
Олег ЛУГОВОЙ
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Представители крупных печатных СМИ написали письмо к главе республики.Представители крупных печатных СМИ написали письмо к главе республики.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Несмотря на коронавирус и режим полной самоизоляции СМИ обязаны продолжать работу по информированию населения – правдивой информации, сидя дома, нигде не найдешь. Это относится и к печатным изданиям. В основном, только через газеты и можно донести нужную, а сейчас можно сказать и жизненно важную, информацию до людей пожилого возраста. Именно они сейчас находятся в группе риска, и именно они воспринимают информацию только из газет.

Но сейчас эта работа СМИ в Татарстане под угрозой. Печатные издания в режим полной самоизоляции фактически не имеют юридических оснований продавать газеты и журналы, так как в республике они не входят перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

- С учетом вышеизложенного просим вас, на период введенных в связи с коронавирусом ограничений и нерабочих дней разрешить работу в обычном режиме предприятий печатной индустрии издательского, полиграфического, логистического характера, функционирующих по принципу непрерывного производственного цикла, а также всех торговых точек по реализации печатных СМИ, - выступил с предложением к президенту Татарстана Рустаму Минниханову ряд крупных печатных изданий.

Отметим, что в ряде регионов России во время пандемии коронавируса газеты и журналы были включены в перечень непродовольственных товаров первой необходимости – там их можно спокойно приобрести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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