В Казани водитель иномарки сбил на зебре "пешехода"
Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 апреля в 21.05 на улице Ломжинской в Советском районе столицы Татарстана. 38-летний водитель иномарки "Тойота Камри" напротив дома №22 сбил 40-летнего пешехода. После наезда мужчине пришлось вызывать "скорую медицинскую помощь" и его госпитализировали с травмой головы.
- В отношении водителя автомобиля составлен административный протокол по статье 14.1 Правил Дорожного Движения России - он не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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