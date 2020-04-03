В Казани водитель иномарки сбил на зебре "пешехода"

3 Апр 2020 2020-04-03T10:14:39+03:00

Пешехода сбили на "зебре" Фото: Из материалов пресс-службы

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 апреля в 21.05 на улице Ломжинской в Советском районе столицы Татарстана. 38-летний водитель иномарки "Тойота Камри" напротив дома №22 сбил 40-летнего пешехода. После наезда мужчине пришлось вызывать "скорую медицинскую помощь" и его госпитализировали с травмой головы.

- В отношении водителя автомобиля составлен административный протокол по статье 14.1 Правил Дорожного Движения России - он не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU