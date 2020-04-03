В Казани нашли живой пропавшую Карину Гайнуллину

3 Апр 2020 2020-04-03T10:39:46+03:00

О местоположении 21-летней девушки не было ничего известно с 29 марта

Изменить размер текста: A A

В Казани закончились поиски 21-летней Карины Гайнуллиной. Девушка, о местонахождении которой не было ничего известно с 29 марта, найдена живой. Об этом сообщают челны поисково-спасательного отряда “Поисковый центр”. Где пропавшая находилась несколько дней, не уточняется.

Напомним, в Татарстане до сих пор не ищут 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.

ИСТОЧНИК KP.RU