В Казани нашли живой пропавшую Карину Гайнуллину
О местоположении 21-летней девушки не было ничего известно с 29 марта
Фото: ПСО "Поисковый центр"
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В Казани закончились поиски 21-летней Карины Гайнуллиной. Девушка, о местонахождении которой не было ничего известно с 29 марта, найдена живой. Об этом сообщают челны поисково-спасательного отряда “Поисковый центр”. Где пропавшая находилась несколько дней, не уточняется.
Напомним, в Татарстане до сих пор не ищут 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.
ИСТОЧНИК KP.RU