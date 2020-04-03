В Татарстан с Аравийского полуострова возвращается солнечный орлан Деука

3 Апр 2020 2020-04-03T09:56:04+03:00

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Орнитологи национального парка "Нижняя Кама" отслеживают пути миграции и зимовки солнечных орланов, занесенных в Татарстане в Красную книгу. На молодых птиц, родившихся на территории республики, прикрепляют gps-трекеры, так можно отслеживать их передвижения.

Осенью 2019 года небольшую финансовую проблему создал рожденный в Татарстане орлан Деука. Судя по карте, он отправился на зимовку на территорию Аравийского полуострова. Для сбора информации о его месте нахождения ушел практически весь бюджет орнитологов. Но его сумели пополнить своими взносами любители птиц.

Сейчас Деука покинул место зимовки на Аравийском полуострове и начал обратную миграцию, сообщает орнитолог Ринур Бекмансуров. Перелет птицы через Месопотамию остался не зафиксированным, но за два дня орлан пересек Иранское нагорье.

- Деука явно полетит осенним маршрутом с востока от Каспия, - считает Бекмансуров. - Будем ждать возвращения и надеемся, что птица не погибнет в пути. Взрослые же птицы уже давно прилетели в Татарстан, были на своих гнездовых участках уже 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU