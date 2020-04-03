2020-04-03T09:03:43+03:00
Общество

Весенняя охота в Татарстане открываться не будет

Такое решение приняли в комитете по охране биоресурсов региона
Лика ИСАЕВА
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Коллаж предоставлен Комитетом по биоресурсам ТатарстанаКоллаж предоставлен Комитетом по биоресурсам ТатарстанаФото: Из материалов пресс-службы
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Без охоты на водоплавающую дичь остались татарстанцы. В связи с распространением коронавирусной инфекции принято решение в дни режима самоизоляции охота на водоплавующую дичь на территории республики открываться не будет.

Но тем не менее, все меры по предупреждению, выявлению и задержанию нарушителей и браконьеров будут усилены.

- В каждом районе республики организованы группы патрулирования, куда включены инспекторы Государственного комитета по биоресурсам, охотничьи инспекторы, егеря, сотрудники МВД, внештатные общественные инспекторы, - предупредили в комитете по биоресурсам Татарстана. - Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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