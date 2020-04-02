На фоне полной самоизоляции Росреестр Татарстана приостановил проверки
В связи с поручением Правительства РФ Росреестр Татарстана принял решение прекратить до 1 мая проверки соблюдения земельного законодательства. Причем речь идет как о плановых, так и внеплановых мероприятиях.
- Внеплановые проверки возможны только в исключительных ситуациях. Например, в случаях угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, предписания об устранении ранее выявленных нарушений, срок устранения которых наступает в период до 1 мая, будут продлены на три месяца, - сообщают в Росреестре Татарстана.
В случае же возникновения вопросов, связанных с нарушениями земельного законодательства, необходимо обращаться по телефонам, указанным на официальном сайте Росреестра Татарстана в разделе «Обращения граждан». Также обращения принимаются почтовым отправлением и по электронной почте.
ИСТОЧНИК KP.RU