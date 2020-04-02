2020-04-02T19:22:12+03:00
Общество

На фоне полной самоизоляции Росреестр Татарстана приостановил проверки

Речь идет как о плановых, так и внеплановых мероприятиях
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: rosreestr.tatarstan.ruФото: rosreestr.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

В связи с поручением Правительства РФ Росреестр Татарстана принял решение прекратить до 1 мая проверки соблюдения земельного законодательства. Причем речь идет как о плановых, так и внеплановых мероприятиях.

- Внеплановые проверки возможны только в исключительных ситуациях. Например, в случаях угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, предписания об устранении ранее выявленных нарушений, срок устранения которых наступает в период до 1 мая, будут продлены на три месяца, - сообщают в Росреестре Татарстана.

В случае же возникновения вопросов, связанных с нарушениями земельного законодательства, необходимо обращаться по телефонам, указанным на официальном сайте Росреестра Татарстана в разделе «Обращения граждан». Также обращения принимаются почтовым отправлением и по электронной почте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане экс-пристава заподозрили в том, что она "отмазала" отца-алиментщика
С 13 апреля в Казани частично перекроют движение по улице Техническая
Рустам Минниханов вошел в топ-3 глав регионов России с лучшими практиками по борьбе с коронавирусом
За последнюю неделю в Чувашии резко выросли цены на овощи и крупы
СУ СКР Татарстана: дядя приставал к 6-летней племяннице, пока ее отец был на работе
Житель Ульяновской области спас из горящего дома свою тетю-инвалида
На фоне полной самоизоляции Росреестр Татарстана приостановил проверки
Три жителя Чувашии разбились в смертельном ДТП на трассе М7 "Москва-Уфа"
Режим полной самоизоляции в Татарстане 2020: большинство жителей ездят на дачу
В Татарстане коронавирус предварительно выявлен еще у 21 человека
В выходные в Татарстане потеплеет до +16 градусов
МВД Марий Эл просит помочь найти предполагаемого убийцу матери и двух ее детей
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов
Продление нерабочей недели в Казани: власти Татарстана сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции
Во всем Татарстане с 10 апреля вводится особый противопожарный режим
Медучреждения Татарстана временно перестанут оказывать плановую амбулаторно-поликлиническую помощь