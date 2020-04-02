На фоне полной самоизоляции Росреестр Татарстана приостановил проверки

2 Апр 2020 2020-04-02T19:22:12+03:00

Речь идет как о плановых, так и внеплановых мероприятиях

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В связи с поручением Правительства РФ Росреестр Татарстана принял решение прекратить до 1 мая проверки соблюдения земельного законодательства. Причем речь идет как о плановых, так и внеплановых мероприятиях.

- Внеплановые проверки возможны только в исключительных ситуациях. Например, в случаях угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, предписания об устранении ранее выявленных нарушений, срок устранения которых наступает в период до 1 мая, будут продлены на три месяца, - сообщают в Росреестре Татарстана.

В случае же возникновения вопросов, связанных с нарушениями земельного законодательства, необходимо обращаться по телефонам, указанным на официальном сайте Росреестра Татарстана в разделе «Обращения граждан». Также обращения принимаются почтовым отправлением и по электронной почте.

ИСТОЧНИК KP.RU