В Татарстане коронавирус предварительно выявлен еще у 21 человека

2 Апр 2020 2020-04-02T18:36:07+03:00

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По данным Роспотребнадзора Татарстана на конец марта, в республике коронавирус предварительно выявлен у 21 человека. Но окончательного диагноза пока нет, так как еще не готовы результаты анализов, взятых у пациентов.

- Под медицинским наблюдением с больными находятся 674 контактных. В медицинских организациях находятся 70 больных с симптомами острых вирусных респираторных инфекций, вернувшихся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран, - гласит распоряжение руководителя Росппотребнадзора Татарстана Марины Патяшиной. - Кроме того, остаются под наблюдением 10 324 человек, вернувшиеся за последние 14 дней из стран, где регистрируется новая коронавирусная инфекция.

Напомним, Владимир Путин продлили нерабочую неделю из-за коронавируса до 30 апреля. при этом глава государства дал полномочия Татарстану и другим регионам самим решать, на какой срок им продлевать режим полной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU