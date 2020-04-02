В выходные в Татарстане потеплеет до +16 градусов

2 Апр 2020 2020-04-02T18:19:17+03:00

В пятницу же ожидается слабый снегопад, да и то только местами

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Уже 3 апреля в Татарстане ожидается значительное потепление – днем от +7 до +12 градусов. Правда местами ожидается слабый снег, в том числе и мокрый.

А в субботу, 4 апреля, к западным районам республики подойдет теплый атмосферный фронт. Существенных осадков не ожидается, днем от +11 до +16 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В воскресенье же, 5 апреля, республика окажется в тыловой части небольшого циклона. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет в пределах от +1 до +6, а днем – от +7 до +12 градусов.

Что же касается начала следующей недели, то, по предварительному прогнозу, в понедельник и вторник местами опять пройдет небольшой дождь, а 6 апреля появится еще и сильный ветер. Температура воздуха чуть снизится. Ночью ожидается от -2 до +3, днем – от + до +10.

ИСТОЧНИК KP.RU