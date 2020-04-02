В Татарстане экс-пристава заподозрили в том, что она "отмазала" отца-алиментщика

2 Апр 2020 2020-04-02T21:00:21+03:00

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После развода с супругой житель Заинского района республики, по решению суда должен был выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Но работы у мужчины не было, и судебный пристав, по версии следствия, решила вопрос просто - взяла и прекратила исполнительное производство. При этом подозреваемая объявил бывшей жене должника, что на его работу якобы исполнительный лист уже отправлен.

Мать с ребенком стали ждать алиментов, но деньги так и не пришли. Тогда женщина обратилась в прокуратуру. Во время проверки вся история и вскрылась.

В итоге в отношении уже бывшего судебного пристава Заинского РОСП УФССП Татарстана возбудили два уголовных дела - "Превышение должностных полномочий" и "Служебный подлог".

ИСТОЧНИК KP.RU