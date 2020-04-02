2020-04-02T19:46:37+03:00
Происшествия

СУ СКР Татарстана: дядя приставал к 6-летней племяннице, пока ее отец был на работе

В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
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Дело возбудили семь лет спустя после произошедшего.Дело возбудили семь лет спустя после произошедшего.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Еще в 2013 году шестилетняя девочка из Азнакево рассказала своим родственникам о том, что брат ее отца пристает к ней, но тогда эту информацию взрослые оценили как сомнительную. Но спустя 7 лет, в 2020 году, на замечания ребенка о нездоровом интересе к ней дяди вспомнили и обратились в правоохранительные органы.

Во время беседы со следователем девочка рассказала, что дядя приставал к ней, пока отец был на работе. Вместе с ним ребенок проживает после развода родителей.

- Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Сейчас назначены судебные психолого-психиатрические экспертизы для потерпевшей и подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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