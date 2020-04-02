2020-04-02T17:05:29+03:00
Общество

Во всем Татарстане с 10 апреля вводится особый противопожарный режим

Более месяца никаких шашлыков на природе и штраф до 4 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
Изменить размер текста:

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о введении на территории республики особого противопожарного режима. Он будет действовать с 10 апреля и по 17 мая 2020 года. При этом стоит отметить, что в Казани он начал действовать уже с 1 апреля и продлится аж до 30 мая.

В это время размер штрафа за нарушения правил пожарной безопасности увеличивается в два раза и составит от 2 до 4 тысяч рублей для простых граждан, от 15 до 30 тысяч для должностных лиц, и от 200 до 400 тысяч рублей для юрлиц.

Так что же нельзя делать? В период особого противопожарного режима главный запрет касается сжигание сухой травы и мусора, в том числе и на дачах. Запрещены также шашлыки на природе, даже если речь идет о мангале. В условиях такого режима табу также применение пиротехники 1-3 класса в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, садоводческих товариществ, детских лагерях, санаториях и объектах экономики, которые граничат с лесом, в лесопарках, на торфяных участках и открытых территориях, граничащих с лесными массивами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 4 апреля в Чувашии будет установлен особый противопожарный режим

В том числе, будет ограничено посещение людьми лесов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане экс-пристава заподозрили в том, что она "отмазала" отца-алиментщика
С 13 апреля в Казани частично перекроют движение по улице Техническая
Рустам Минниханов вошел в топ-3 глав регионов России с лучшими практиками по борьбе с коронавирусом
За последнюю неделю в Чувашии резко выросли цены на овощи и крупы
СУ СКР Татарстана: дядя приставал к 6-летней племяннице, пока ее отец был на работе
Житель Ульяновской области спас из горящего дома свою тетю-инвалида
На фоне полной самоизоляции Росреестр Татарстана приостановил проверки
Три жителя Чувашии разбились в смертельном ДТП на трассе М7 "Москва-Уфа"
Режим полной самоизоляции в Татарстане 2020: большинство жителей ездят на дачу
В Татарстане коронавирус предварительно выявлен еще у 21 человека
В выходные в Татарстане потеплеет до +16 градусов
МВД Марий Эл просит помочь найти предполагаемого убийцу матери и двух ее детей
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов
Продление нерабочей недели в Казани: власти Татарстана сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции
Во всем Татарстане с 10 апреля вводится особый противопожарный режим
Медучреждения Татарстана временно перестанут оказывать плановую амбулаторно-поликлиническую помощь