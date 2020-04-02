Во всем Татарстане с 10 апреля вводится особый противопожарный режим
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о введении на территории республики особого противопожарного режима. Он будет действовать с 10 апреля и по 17 мая 2020 года. При этом стоит отметить, что в Казани он начал действовать уже с 1 апреля и продлится аж до 30 мая.
В это время размер штрафа за нарушения правил пожарной безопасности увеличивается в два раза и составит от 2 до 4 тысяч рублей для простых граждан, от 15 до 30 тысяч для должностных лиц, и от 200 до 400 тысяч рублей для юрлиц.
Так что же нельзя делать? В период особого противопожарного режима главный запрет касается сжигание сухой травы и мусора, в том числе и на дачах. Запрещены также шашлыки на природе, даже если речь идет о мангале. В условиях такого режима табу также применение пиротехники 1-3 класса в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, садоводческих товариществ, детских лагерях, санаториях и объектах экономики, которые граничат с лесом, в лесопарках, на торфяных участках и открытых территориях, граничащих с лесными массивами.
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ИСТОЧНИК KP.RU