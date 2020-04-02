Рустам Минниханов вошел в топ-3 глав регионов России с лучшими практиками по борьбе с коронавирусом
Особенно отмечена была информационная поддержка граждан, которая ведется в Татарстане
Фото: пресс-служба президента Татарстана
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Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в тройку глав регионов России, внедряющих лучшие практики по предотвращению распространения коронавируса. Первые места он разделил с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и врио руководителя Севастополя Михаилом Развожаевым.
Особенно отмечена была информационная поддержка граждан, которая ведется в Татарстане. В частности, портал Yardam, на котором собраны сведения обо всех цифровых сервисах и услугах для находящихся в самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU