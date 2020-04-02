Житель Ульяновской области спас из горящего дома свою тетю-инвалида

2 Апр 2020 2020-04-02T19:35:45+03:00

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55-летний житель Новоульяновска Александр Цынаев из горящего дома спас свою тетю, которая была прикована к кровати. Пожар произошел в понедельник, 30 марта, но его подробности стали известны только сейчас.

Так, в 13.36 Александр находился на улице Заводской, когда увидел, что из окон дома, в котором живет его 77-летняя тетя-инвалид идет дым. Мужчина бросился в открытую дверь и нашел родственницу в одной из задымленных комнат. Он поднял ее с кровати и на руках вынес на свежий воздух.

- Прибывшие медики осмотрели пенсионерку, к счастью, мужчина успел вовремя, хозяйка дома не пострадала, госпитализация не потребовалась. Мужчина не считает свой поступок героическим и утверждает, что так бы поступил каждый, - отмечает пресс-служба МЧС Ульяновской области.

На место ЧП оперативно прибыли пожарные - 16 человек. В 13.51 они ликвидировали открытое горение. Огонь уничтожил кровлю дома и сарай со встроенной внутри баней, а также повредил стены. Причина возгорания до сих пор устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU