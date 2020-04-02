2020-04-02T15:43:40+03:00
Общество

Парад будет: Минобороны РФ опровергло сообщение об отмене торжества на Красной площади в честь Дня Победы 2020

До этого вовсю ходили слухи, что празднование перенесут на осень
Олег ЛУГОВОЙ
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Назывались такие даты, как 3 сентября или 7 ноября.Назывались такие даты, как 3 сентября или 7 ноября.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На фоне ситуации с коронавирусом какие только слухи не ходят. В этот раз сплетни коснулись празднования Дня Победы 2020. Мол, парад на Красной площади перенесут. Якобы в Кремле сейчас рассматривается возможность провести его осенью и приурочить к дате окончания Второй мировой войны – в России это 3 сентября. А то и вовсе все перенести на 7 ноября. В день, когда защитники Москвы также прошлись маршем по Красной площади перед тем как уйти на фронт. По другим слухам, парад 9 мая будет, но без трибун со зрителями.

Но как выяснила «Комсомолка» все это только слухи. Как ответил kp.ru представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, все идет по плану и никаких решений об изменении даты или формата Парада Победы пока нет.

А 1 апреля и вовсе была проведена очередная парадная тренировка. Правда у каждого участника три раза в день замеряется температура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Парад будет: Минобороны РФ опровергло сообщение об отмене торжества на Красной площади в честь Дня Победы 2020
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