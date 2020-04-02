2020-04-02T15:26:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Казани почти 24,5 тысячам школьникам привезут бесплатные продуктовые наборы

Сейчас разрабатывается схема доставки на дом
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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В Казани из-за введения режима полной самоизоляции и дистанционного обучения решили продолжать снабжать льготную категорию школьников бесплатным питанием.

Так, в скором времени продуктовые наборы получать 24 481 ребенок, чья семья имеет невысокий доход. В набор войдут: макароны, говяжьи котлеты, рис, сахар, сливочное масло, подсолнечное масло, сок и сгущенное молоко.

Со складов продукты будут доставлены в 163 казанские школы. Завозить начнут уже с 3 апреля, с пятницы. В образовательных учреждениях работники сформируют набор для каждого ученика. В настоящее время оперативно решается вопрос о том, по какой схеме данные продуктовые наборы передадут родителям школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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