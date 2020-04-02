За последнюю неделю в Чувашии резко выросли цены на овощи и крупы
Стало известно, что за прошлую неделю в Чувашии резко выросли цены на картофель (+8,8%), морковь (+6,3%), капусту (4,6%) и лук (4,3%) Вместе с тем подорожали и крупы: гречка (+4,1%), пшено (+3,5), рис (+2,3). Такие данные приводит Чувашстат.
Также в регионе увеличилась стоимость яблок (+4%), свинины (+3,6%), куриных яиц (+3,4%), муки (+3,2%), сахара (+2,9%) и соли (+2,2%). Среди непродовольственных товаров рост цен замечен на спички (+2,7%), хозяйственное мыло (+1,5%) и цветные телевизоры (+1,2).
Вместе с тем в Чувашии подешевели полукопченые и варено-копченые колбасы (-2,9%), свежие огурцы (-3,2%) и помидоры (-1,7%).
ИСТОЧНИК KP.RU