За последнюю неделю в Чувашии резко выросли цены на овощи и крупы

2 Апр 2020 2020-04-02T19:54:06+03:00

Также в Чувашии увеличилась стоимость яблок, свинины, куриных яиц, муки, сахара и соли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вместе с тем в регионе подешевела колбаса

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Стало известно, что за прошлую неделю в Чувашии резко выросли цены на картофель (+8,8%), морковь (+6,3%), капусту (4,6%) и лук (4,3%) Вместе с тем подорожали и крупы: гречка (+4,1%), пшено (+3,5), рис (+2,3). Такие данные приводит Чувашстат.

Также в регионе увеличилась стоимость яблок (+4%), свинины (+3,6%), куриных яиц (+3,4%), муки (+3,2%), сахара (+2,9%) и соли (+2,2%). Среди непродовольственных товаров рост цен замечен на спички (+2,7%), хозяйственное мыло (+1,5%) и цветные телевизоры (+1,2).

Вместе с тем в Чувашии подешевели полукопченые и варено-копченые колбасы (-2,9%), свежие огурцы (-3,2%) и помидоры (-1,7%).

ИСТОЧНИК KP.RU