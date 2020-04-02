За нарушение режима полной самоизоляции в Татарстане наказан 61 человек

2 Апр 2020 2020-04-02T14:21:39+03:00

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В Татарстане уже как четвертый день действует режим полной самоизоляции из-за коронавируса. Но как оказалось не у всех хватает сознательности. Таки граждане кидают вызов всему разумному, гуляя по улицам.

И это при том, что сейчас в Татарстане въезд и выезд серьезно ограничен в 14 крупных городах. Вокруг них расставили посты с сотрудниками Росгвардии и полицейскими. Есть справка от работодателя или СМС-пропуск – путь открыт. Если нет, то это нарушение и поездка в отдел полиции.

- На сегодняшний момент в республике 61 случай административного нарушения режима самоизоляции, и в отношении всех нарушителей составлены протоколы. Суды работает посредством видеосвязи, и сразу принимают решение о наказании, - сообщила на онлайн-брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Напомним, что на днях размер штрафа за подобное нарушение в России вырос в разы и теперь это от 15 до 40 тысяч для простых граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU