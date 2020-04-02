2020-04-02T14:21:39+03:00
Коронавирус Covid-19

За нарушение режима полной самоизоляции в Татарстане наказан 61 человек

Суды выносят свои решения в отношении таких граждан по видеосвязи
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Нарушителей уводят в отделы полиции.Нарушителей уводят в отделы полиции.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Татарстане уже как четвертый день действует режим полной самоизоляции из-за коронавируса. Но как оказалось не у всех хватает сознательности. Таки граждане кидают вызов всему разумному, гуляя по улицам.

И это при том, что сейчас в Татарстане въезд и выезд серьезно ограничен в 14 крупных городах. Вокруг них расставили посты с сотрудниками Росгвардии и полицейскими. Есть справка от работодателя или СМС-пропуск – путь открыт. Если нет, то это нарушение и поездка в отдел полиции.

- На сегодняшний момент в республике 61 случай административного нарушения режима самоизоляции, и в отношении всех нарушителей составлены протоколы. Суды работает посредством видеосвязи, и сразу принимают решение о наказании, - сообщила на онлайн-брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Напомним, что на днях размер штрафа за подобное нарушение в России вырос в разы и теперь это от 15 до 40 тысяч для простых граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парад будет: Минобороны РФ опровергло сообщение об отмене торжества на Красной площади в честь Дня Победы 2020
В Казани почти 24,5 тысячам школьникам привезут бесплатные продуктовые наборы
Вокруг Казани установили 14 совместных постов ГИБДД и Росгвардии
В Татарстане скончался поэт, прозаик и публицист Равиль Валиев
Владимир Путин на пост начальника ФСБ в Татарстане назначил Игоря Хвостикова
За нарушение режима полной самоизоляции в Татарстане наказан 61 человек
Во время режима полной самоизоляции в Татарстане не собираются ограничивать продажу спиртного
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
Как тест на беременность: казанские ученые решили создать новую экспресс-систему для выявления коронавируса
Сразу в 29 регионах России выявлены новые случаи коронавируса
В Казани пропала 21-летняя Карина Гайнуллина
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
В Казани "четырнадцатая" сбила пешехода-нарушителя
В Татарстане штрафом наказали еще одну "сплетницу" за слухи о коронавирусе
В Чувашии открыли понтонную переправу через реку Сура
В 2020 году в Чувашии начнут строительство девяти новых детских садов
Жителя Татарстана за убийство отца приговорили к 8 годам колонии
Навигационные панели в метро Казани обновят за 1,5 миллиона рублей
Жителя Чувашии арестовали за попытку изнасиловать мать своей экс-сожительницы