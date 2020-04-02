2020-04-02T13:10:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Во время режима полной самоизоляции в Татарстане не собираются ограничивать продажу спиртного

Власти ответили на вопрос о том, введут ли подобный запрет по аналогии с соседнем Башкортостане
Олег ЛУГОВОЙ
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Ограничения действуют уже в Башкирии, Хакасии и Карелии.Ограничения действуют уже в Башкирии, Хакасии и Карелии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Глава соседней с Татарстаном Башкирии Радий Хабиров на фоне режима полной самоизоляции из-за коронавируса уже ввел у себя в республике частичный запрет на продажу алкоголя. Спиртное теперь там можно купить только с 10:00 до 18:00. Ограничение действует и для пивных, кафе и ресторанов.

- Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут. Одновременно - усиливаем меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем. Прошу прощения, если это кому-то не нравится. История рассудит, - написал на своей странице в соцсети Хабиров.

Отметим, что подобные запреты уже действуют в Хакасии и Карелии.

Татарстанцев также волнует эта тем. Но власти республики поспешили успокоить.

- Такой вопрос в повестке пока не стоит, - заявила во время онлайн-брифинга руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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