В Татарстане скончался поэт, прозаик и публицист Равиль Валиев
Ему было 77 лет
Фото: Союз писателей Татарстана
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В среду, 1 апреля, после долгой болезни скончался поэт, прозаик и публицист Равиль Валиев. Заслуженному деятелю культуры Татарстана было 77 лет. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Союза писателей региона, членом которого Валиев являлся с 1978 года.
- Выражаем соболезнования родным и близким, пусть земля будет пухом, - говорится в сообщении.
Отметим, что писатель также был лауреатом премий имени Фатиха Хусни и Эдуарда Касимова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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