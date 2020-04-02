2020-04-02T14:25:27+03:00
Общество

В Татарстане скончался поэт, прозаик и публицист Равиль Валиев

Ему было 77 лет
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Союз писателей ТатарстанаФото: Союз писателей Татарстана
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В среду, 1 апреля, после долгой болезни скончался поэт, прозаик и публицист Равиль Валиев. Заслуженному деятелю культуры Татарстана было 77 лет. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Союза писателей региона, членом которого Валиев являлся с 1978 года.

- Выражаем соболезнования родным и близким, пусть земля будет пухом, - говорится в сообщении.

Отметим, что писатель также был лауреатом премий имени Фатиха Хусни и Эдуарда Касимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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