2020-04-02T19:12:24+03:00
Происшествия

Три жителя Чувашии разбились в смертельном ДТП на трассе М7 "Москва-Уфа"

Их отечественная легковушка "Лада Гранта" врезалась в фуру "Вольво" на территории Владимирской области
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: предоставлено ГИБДД по Владимирской области
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Смертельная авария произошла 31 марта в 18.15 во Владимирской области. Там на 175 километре автодороги М-7 "Москва-Уфа" 38-летний водитель отечественной легковушки "Лада Гранта" на скорости выехал на встречку и лоб в лоб врезался в многотонную фуру "Вольво" с прицепом.

Сила удара была такова, что "Гранта" оказалась смята как лист бумаги. Шансов выжить у водителя и двух его пассажиров - 47-летнего и 30-летнего мужчин, не было.

- На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, - сообщили в УГИБДД МВД Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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