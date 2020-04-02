В Ульяновской области иномарка врезалась в забор, а после оказалась в кювете: водитель пострадал
Авария произошла на улице Луговая в селе Павловка
Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
Изменить размер текста:
В среду, 1 апреля, в селе Павловка Барышского района на улице Луговая произошла авария. Примерно в 14.30 автомобиль Mercedes-Benz ML 350 сначала врезался в забор, а после оказался в кювете. Его водитель - 45-летний мужчина - не справился с управлением.
- В результате ДТП водитель иномарки был госпитализирован, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.
Пострадала и сама иномарка. У нее разбит перед и поцарапаны двери.
ИСТОЧНИК KP.RU