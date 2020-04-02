В Ульяновской области иномарка врезалась в забор, а после оказалась в кювете: водитель пострадал

2 Апр 2020 2020-04-02T16:25:05+03:00

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В среду, 1 апреля, в селе Павловка Барышского района на улице Луговая произошла авария. Примерно в 14.30 автомобиль Mercedes-Benz ML 350 сначала врезался в забор, а после оказался в кювете. Его водитель - 45-летний мужчина - не справился с управлением.

- В результате ДТП водитель иномарки был госпитализирован, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

Пострадала и сама иномарка. У нее разбит перед и поцарапаны двери.

ИСТОЧНИК KP.RU